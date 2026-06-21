◇W杯北中米大会1次リーグE組エクアドル 0―0 キュラソー（2026年6月20日カンザスシティー）北中米大会E組第2戦は20日（日本時間21日）に行われ、エクアドル（FIFAランク23位）は初出場のキュラソー（同82位）に0―0で引き分け、勝ち点1を分け合った。南米予選を2位で勝ち上がったエクアドルは、W杯史上最少人口約15万6000人の島国に苦しめられだ。序盤から多くの決定機をつくったエクアドルだったが、キュラソーGKロー