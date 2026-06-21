大ヒット曲『GLORIA』で知られるロックバンド、ZIGGY。そのボーカリストである森重樹一。理想像を追いかけすぎた結果、アルコール依存に陥り、うつになるなど、壮絶な人生を送ってきた。そんな彼がこのたび完全復活を宣言。少しずつ前に進み始めている。過去を振り返り今、何を考えるのか─。【写真】大盛り上がり！即完売した『ZIGGY大復活祭』の様子「今年の3月からYouTubeを始めて、大槻ケンヂくん（筋肉少女帯）やダイアモンド