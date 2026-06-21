【21日の全国の天気】北海道は晴れ間がありますが、東北や北陸は、断続的に雨が降り、雷を伴い激しく降る所があるでしょう。東日本や西日本は、東海や近畿などの太平洋側を中心に晴れ間が広がりそうです。【全国の予想最高気温】関東から西の各地は、30度前後まで上がる所が多く、名古屋は33度と、厳しい暑さになるでしょう。熱中症には十分注意してください。【全国の週間予報】・大阪〜那覇西日本は、雨の降る日が多いでしょう。