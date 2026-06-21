松永久秀とはどんな武将だったのか。歴史学者の渡邊大門氏は「裏切りを重ねた梟雄というイメージがあるが、実際は優れた政治判断力を持った人物だった。信長に対する謀反も、畿内の複雑な政治環境と密接に結びついていた」という――。（第2回）※本稿は、渡邊大門『信長包囲網の真相』（星海社新書）の一部を再編集したものです。『武者无類外ニ三枚続キ画帖』より「芳年武者无類 弾正忠松永久秀」〔写真＝国立国会図書館デジタル