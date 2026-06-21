和食は本当に健康にいいのか。岐阜大学名誉教授で循環器専門医の湊口信也さんは「魚中心で脂質が少ない日本食は優れている一方で、健康寿命をさらに延ばすには見直すべき点もある」という――。（第4回）※本稿は、湊口信也『果物野菜で100歳を生きる』（さくら舎）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Santorines※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Santorines■果物と野菜をたっぷり摂る「地中海食」米国人の