「老後は年金で生活できるだろう」と考えていたものの、実際の受給見込み額を確認して不安になったという人は少なくありません。 特に、年収500万円程度で長年働いてきた会社員の場合、将来受け取れる年金額は月16万円前後になるケースもあります。その金額を見て、配偶者から「老後破産しないか心配」と言われれば、不安がさらに大きくなるでしょう。 では、老後の生活には実際にどのくらいのお金が必要なの