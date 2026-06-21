NHK「豊臣兄弟！」では、有岡城の荒木村重が怖気づき、妻子らを捨てて逃げ出すシーンが描かれる。村重といえば“卑怯者”として描かれることが多いが、実際はどのような人物だったのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などを基に実像に迫る――。■荒木村重は“戦う気満々”だったかNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」。6月21日放送の第24回ではついに有岡城が落城する。有岡城石碑（写真＝ブレイズマン／PD-self／Wikimedia Comm