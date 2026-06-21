先発した孫易磊は5回途中6安打5失点で敗戦投手に21日のプロ野球公示で、日本ハムが6人の大量入れ替えを行った。前日20日にPayPayドームで行われたソフトバンク戦に先発した孫易磊投手らが出場選手登録を外れた。孫は5回途中6安打5失点で敗戦投手となっていた。また2番手で1回1失点の菊地大稀投手、3番手で1回4失点の山本拓実投手も抹消となった。同戦は7-10で敗戦を喫していた。代わって今季初昇格となる金村尚真投手ら3投手