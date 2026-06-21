ボーイズグループEXO出身のタオが、高額なスーパーカーの違法駐車により罰金を科された。去る6月19日、台湾メディア『ETトゥデイ』の報道によると、タオは最近、ランボルギーニで妻と食事に出かけた際、違法駐車をして市民から通報された。【写真】タオ、元練習生妻と超豪華結婚式報道によると、中国・北京の交通警察はその後、タオが駐車規定違反、禁止標識の不遵守および車両の不法改造など、複数の交通法違反行為をしたことを確