1970年代を風靡した歌手オクヒさんが、腎臓がんによりこの世を去った。享年73歳。去る6月20日、俳優ハン・ジイルは自身のSNSに「愛しいオクヒが6月20日20時40分、天国へと私たちの元を去った」として、「謹んで故人の冥福を祈る」という文章とともに、オクヒさんと撮影した写真を投稿した。【写真】生前は「巨人症」と闘病…身長205cm韓国女性同日、オクヒさんは、京畿道（キョンギド）水原（スウォン）のある緩和ケア病棟で家族が