ちょっと仲良くなった男性と、いい雰囲気でLINEのやりとりを続けていたのに、ある日突然、リアクションが鈍くなったら、「どうしちゃったんだろう」と困惑してしまうもの。男性がLINEに応じなくなってしまう背景には、いったいどんな事情があるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「急にLINEの反応が悪くなった男性の意外な事情」をご紹介します。【１】いきなり連絡を途絶えさせ