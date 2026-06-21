JR西日本 JR西日本によりますと、21日午前2時ごろ、岡山県備前市のJR山陽線三石駅付近で、木が倒れ掛かっているのが発見され、上郡駅（兵庫県）～吉永駅間で始発から運転を見合わせていましたが、午前10時ごろに運転を再開しました。 この影響で、山陽線の一部列車に遅れや運転の取り止めが出ているということです。