高松オルネ高松市浜ノ町 JR高松駅直結の高松オルネに、スイス発で2025年に創業180年を迎えたプレミアムチョコレート「Lindt（リンツ）」の専門店、「リンツショコラブティック」がオープンします。四国初出店です。 一番人気のチョコレート「リンドール」を、直営店限定の販売方法、量り売りで販売するということです。20種類以上のフレーバーに加え、季節ごとに限定フレー