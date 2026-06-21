◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本ーチュニジア（２１日、モンテレイ競技場）元日本代表ＤＦの槙野智章さんが日本代表運命のチュニジア戦直前放送の同局系「森保ジャパンまもなく運命のチュニジア戦ＳＰ」（午前１０時２５分）にモンテレイ競技場から生出演。森保ジャパンのキーマンを指名した。キックオフ２時間半前、日テレスペシャルナビゲーターの竹内涼真、井桁弘恵らとスタジアムのゴール裏から生出演の槙野