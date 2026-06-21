〈ビジュいい職人さんは何作っても華がありますねー〉〈うどんになりたい人生だった〉──白いTシャツを着たポニーテールの女性が時折笑顔をのぞかせながらうどんを打つ動画がSNS上で"美人すぎるうどん職人"として話題になっている。【写真を見る】“美人すぎるうどん職人”・竹内綾音さん(24)、笑顔でうどんができるまでを紹介する様子華やかな佇まいにより一部でAI疑惑までかけられてしまっているが、彼女の正体は、名鉄岐阜駅