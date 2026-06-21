あなたは読めますか？突然ですが、「碌々」という漢字読めますか？「最近忙しくて、○○に休みも取れていない」といった会話でよく使われる表現ですが、漢字になると意外な難読です。気になる正解は……「ろくろく」でした！碌々は、主に下に打ち消しの言葉（「〜ない」）を伴って、「満足に」「十分には」という意味で使われます。また、平凡で役に立たない様子や、これといった取り柄もなく月日を過ごす様子を指すこともあります