あなたは読めますか？突然ですが、「捗る」という漢字読めますか？仕事や勉強が順調に進んでいるときによく使う言葉ですが、いざ漢字で書かれると「歩」という字に似ているため、一瞬読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「はかどる」でした！「捗る」とは、仕事や物事が順調に、また速やかに進んでいくことを意味します。「捗」という漢字には「すすむ」や「おさめる」という意味があり、滞りな