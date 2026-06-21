プロ野球・オリックスは21日、ペルドモ投手の登録を抹消しました。ペルドモ投手は前日の西武戦で先発登板。5回途中4失点で敗戦投手となりました。今季はここまで10試合に登板し2度先発、1勝3敗3ホールド、防御率は9.20となっています。