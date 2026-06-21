6月21日は「わさびの日」。静岡県山葵組合連合会が、より多くの人にわさびの魅力を知ってもらうため、父の日と同じ6月第3日曜日を「わさびの日」と制定した。これに合わせ、静岡のわさび老舗メーカー・万城食品は、家庭で余りがちなわさびの活用法を徹底検証。「家庭にある調味料に少量のわさびを加えるだけで劇的に“味変”できることに着目」し、“わさびの相棒”となる調味料の組み合わせを発表した。【写真】インスタではわ