お笑いコンビ「ハライチ」澤部佑（40）が20日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。プライベートで「たまに見かける」という人気お笑い芸人について語った。番組アシスタントMCの同局・宇賀神メグアナウンサーはタイトルコールの際「洗濯機の使い方が分からない加藤浩次の『人生最高レストラン』」とMCである「極楽とんぼ」加藤浩次のプチ情報を盛り込んだ。これに加藤は「いやほんと、全然分かん