自民党の鈴木幹事長は21日、札幌市での会合で、「この国会は延長することなしに課題をしっかりと前に進めたい」と述べた。党の北海道連大会で挨拶した鈴木氏は、今の特別国会について「残すところわずかになった。7月17日が会期末だ。この期間のうちに、重要な法案を仕上げていかなければならない」と述べた。そして、「時間は制約があるが、この国会は延長することなしに、会期内に様々な課題をしっかりと前に進めていきたい」と