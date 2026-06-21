6リッター相当のスペックに走り重視のセッティングレクサスブランド初のBEV（バッテリーEV：電気自動車）専用モデルとして、2023年3月に発売されたレクサス「RZ」。2025年12月にはマイナーチェンジを行った新型が発売されています。このマイナーチェンジとともに、ハイパフォーマンスモデルとなる「RZ600e“F SPORT Performance”（以下、RZ600e）」なる特別仕様車が設定されています。一体どのような特徴があるのでしょうか