スーパー歌舞伎『もののけ姫』に挑むのは、歌舞伎界の次代を担う市川團子(アシタカ役)と中村壱太郎（サン役）。團子にとって本作で共演する父・市川中車(俳優・香川照之)はどのような存在なのか。さらに壱太郎が映画『国宝』の所作指導を通して感じた新たな学びとは…。２人のキャリアの現在地と、それぞれが思い描く役者像に迫った。（前後編の後編） 【画像】スーパー歌舞伎『もののけ姫』のアシタカ役