スタジオジブリの名作『もののけ姫』が、スーパー歌舞伎として新たに生まれ変わる。出演するのは、“スーパー歌舞伎”の創始者である祖父・二世市川猿翁の志を受け継ぐ市川團子(アシタカ役)と、映画『国宝』で所作指導も務めた唯一無二の女方・中村壱太郎（サン役）。 【画像】スーパー歌舞伎『もののけ姫』のアシタカ役とサン役に抜擢された歌舞伎俳優２人 この壮大な物語を歌舞伎