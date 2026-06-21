今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【鋳造】アルミを溶かしてスリングショットを作ってみた【ずんだもん】』というまーくいものさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）今回はアルミを溶かしてスリングショットを作ってみました。 自分はこれをよくパチンコと言ってましたが同じ物みたいですね。投稿者のまーくいものさんが、アルミ鋳造でスリングショットを作ります。原型は3Dプリンターで制作しま