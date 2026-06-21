＜グレートレークス選手権2日目◇20日◇ザ・ハイランズGC・ヘザーC（ミシガン州）◇6647ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの第2ラウンドが終了した。【写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！日本勢は2人が出場した。カットラインはトータル1アンダーで、63人が決勝ラウンドに進出した。18位で迎えた谷田侑里香は1バーディ・3ボギーの「74」とスコアを落とし、トータルイーブンパー・64位タイ。伊藤二花は3バ