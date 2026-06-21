ＥＸＩＬＥＴＨＥＳＥＣＯＮＤが２０日、静岡エコパアリーナで、全国３都市５公演を巡る４度目のアリーナツアー「ＰＥＲＦＥＣＴＹＥＡＲＢＥＳＴ〜ＢｏｒｎＴｏＢｅＷｉｌｄ〜」の初日公演を行った。６年に１度の祭典であるＰＥＲＦＥＣＴＹＥＡＲに合わせて、グループの軌跡をたどるベストライブを創造した。お祭りソングが多いＳＥＣＯＮＤがキャリア史上最高のパーティータイムを届けた。「Ｇｏｉｎｇ