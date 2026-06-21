【WWE】SMACK DOWN（6月19日・日本時間20日／ミズーリ・カンザスシティ）【映像】笑いながら“患部”を執拗攻撃…サイコな小悪魔美女ワールドカップの日本戦に映り込み話題となった謎の美女。その正体は相手の古傷を容赦無く狙いまくる“悪女”そして“サイコパス”キャラの世界的人気プロレスラーだった。日本時間21日、FIFAワールドカップ2026で運命のチュニジア戦に挑むサッカー日本代表。