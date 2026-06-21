小田原警察署（資料写真）神奈川県警小田原署は２１日、強盗の疑いで、北海道出身で住所不定、無職の男（４７）を現行犯逮捕した。逮捕容疑は、２１日午前０時ごろから同５分ごろまでの間、小田原市国府津のコンビニで、男性アルバイト（４２）の腕を傘でたたくなどし、たばこ２箱（販売価格１０８０円）を奪った、としている。署によると、男は「私がやったことに間違いない」などと供述、容疑を認めている。