シンガーソングライターのさだまさしさん（74）が、2026年6月15日にインスタグラムを更新し、同日89歳の誕生日を迎えた俳優の伊東四朗さんとの2ショットを公開した。「伊東さんの口の中にサンドウィッチが（笑）」さださんは「伊東四朗さんと 89歳お誕生日おめでとうございます」と祝いつつ、「HAPPY BIRTHDAY」の文字や星で装飾した、伊東さんとの2ショットを公開した。伊東さんはいすに座って親指を立てるポーズを取り、その横に