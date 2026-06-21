地球が動くのを止めてしまうのはいつになるのか？ 地球の自転速度は遅くなり、月はだんだん遠くなる 地球は一日24時間かけて自転していると思っていませんか？もしそう思っておられるなら、それは誤解です。一日は太陽が南中してから次の南中までの時間です。地球は太陽の周りをまわっているために一日経つと違った位置に移り、南中と自転の間に差が生じます。１自転は23時間56分、４分短いのです。 むかし、時間はこの一日