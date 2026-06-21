しらさぎステークスの買ってはいけない馬券 【７歳以上】 年齢別成績を見ると、７歳以上は［0・0・1・26］と３着まで。 ６歳馬も［1・3・2・30］と数字が良くないので、ほぼ４・５歳勢の重賞と言い切っていいレベル。 なお、３歳馬で買えるのはＧⅠ組のみ。 しらさぎステークス過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2026年度版』