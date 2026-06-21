◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＥ組第２戦エクアドル０―０キュラソー（２０日、カンザスシティー競技場）ＦＩＦＡランク２３位のエクアドルは同８２位のキュラソーに０―０で引き分けた。エクアドルは初戦でコートジボワールに０―１で敗北。決勝トーナメント進出へ、是が非でも勝ち点３が必要な状況だったが、再三の決定機を外してまさかの無得点。シュート３０本近く放ったが、空砲に終わった。試合中はスタンドからエ