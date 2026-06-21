ＦＩＦＡランク８２位のキュラソーは同２３位のエクアドルに０―０で引き分け、Ｗ杯で初の勝ち点を手にした。エクアドルの猛攻を振り切り、スコアレスで終えた。ＧＫロームは１５本ものシュートを止めた。人口約１５万人の島国キュラソーはこの試合で「史上最も人口の少ない国」として、Ｗ杯の歴史に名を残した。さらに、初戦ではディック・アドフォカート監督が７８歳２６０日で「Ｗ杯史上最年長監督」の記録を樹立。この日で