日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）は２１日、サッカーＷ杯北中米大会について報じた。番組にはＭＣの中山秀征、同局の田辺大智アナウンサー、元日本代表で藤枝ＭＴＦＣ監督の槙野智章氏がこの日、チュニジア―日本戦が行われるメキシコ・モンテレイから中継生出演した。チュニジアは第１戦でスウェーデンに１―５で大敗したことで、チームは監督交代を決断。モロッコなど複数国