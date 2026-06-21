ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は２０日午後１０時（日本時間２１日午後１時）から、北中米Ｗ杯の１次リーグ（Ｌ）第２戦で同４５位のチュニジア代表と、メキシコ・モンテレイで対戦する。日本の３大会連続５度目の決勝トーナメント（Ｔ）進出に向けて大事な一戦は、Ｗ杯通算１０００戦目の節目の試合となる。森保ジャパンが記念の試合を白星で飾れるか注目だ。今大会で２３回目となったＷ杯。記念すべき１試合目は１９３０年