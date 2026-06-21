コンディション不良で別メニュー調整をしていた巨人のトレイ・キャベッジ外野手が２１日、中日戦（東京ドーム）の試合前全体練習に参加した。フリー打撃では右翼席上段へのサク越えを連発するなど順調な回復ぶりを示した。１９日の中日戦（東京ドーム）に「５番・中堅」で出場も２打席で途中交代。橋上監督代行は「ちょっとコンディション的なもので代えざるを得ない状況になってしまった」と説明していた。翌２０日はグラウン