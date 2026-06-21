程度の差こそあれ、9割の人が口呼吸の習慣を持つとされる。しかし、口呼吸は万病のもと。そこで、「みらいクリニック」の今井一彰院長が提唱するのは、「あいうべ体操」による、口呼吸から鼻呼吸への改善法である。＊＊＊【写真を見る】「あいうべ体操」のやり方とは？病気や風邪の原因をたどっていくと、その多くが口呼吸によるものということが分かっています。複数の調査や研究で、口呼吸を自覚している方は20〜30％にと