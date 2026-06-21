今大会の日本代表は史上最強との呼び声が高い。グループリーグ初戦は、格上の強豪オランダ相手に見事なサッカーを披露し、2−2の引き分けに持ち込んだ。今日行われるチュニジア戦を勝ち抜くためには、意外な選手がキーマンになるという。【写真】スラリ美脚も…代表ユニフォーム姿の「勝利の女神」影山優佳チュニジア代表は古（いにしえ）に栄えた都市国家の名にちなんで「カルタゴの鷲」と呼ばれる。アフリカ予選を全10試合、