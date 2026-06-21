気象庁は先ほど、東北北部が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より6日遅く、これにより、梅雨のない北海道をのぞきすべての地域で梅雨入りとなりました。東北は、22日にかけて雨が続き、大雨となる所があるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意してください。