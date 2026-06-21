イランの代表団がアメリカとの戦闘終結に向けた協議のため、スイスに到着しました。【映像】スイスに到着したイランの代表団の様子（20日）パキスタン外務省によりますと、アメリカとイランの実務者による協議は21日にスイス中部のビュルゲンシュトックで行われます。イラン国営メディアは20日、イランのガリバフ国会議長とアラグチ外相ら代表団が、スイスに到着したと報じました。ロイター通信によりますと、イラン中央銀