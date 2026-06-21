イギリスがEU＝ヨーロッパ連合から離脱することが決まってから10年になるのを前に、再加盟を求める人々がデモを行いました。【映像】デモ参加者「この国にとって大惨事でした」立田祥久リポ「イギリスの議会の前に集まった人たちがEUの旗を掲げています。EUからの離脱は間違っていたなどと訴えています」ロンドンで20日に行われたデモにはおよそ1500人が参加し、EUの旗を掲げて中心部を練り歩いたほか、国会の前で再加盟を求め