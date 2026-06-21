◇インターリーグドジャース―オリオールズ（2026年6月20日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）、山本由伸投手（27）が20日（日本時間21日）、本拠でのオリオールズ戦にそれぞれ先発出場する。しかしNHK BSでは生中継されないことがネットで話題となった。山本は前回登板の13日のホワイトソックス戦で8回までノーヒットノーラン。9回無死で本塁打を打たれて快挙を逃した。大谷は前日19日（同20日）の同戦を妻