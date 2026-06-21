歌手の工藤静香さんが6月19日、自身のインスタグラムを更新。台北のパイナップルケーキ店を訪問した様子を投稿しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】 「愛情たっぷりのお菓子がさらに好きになりました」台北でブラックコーデのオフショット老舗パイナップルケーキ店訪問工藤さんはインスタグラムアカウント「@taipeileechi」をタグ付けしながら、店内の様子を紹介しています。投稿では「パイナップルケーキ屋さんの店