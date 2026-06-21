「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同５４位のチュニジアと対戦する。中継する日本テレビは試合開始約２時間半前から中継をスタート。冒頭では現地で取材しているスペシャルナビゲーターを務める俳優の竹内涼真、井桁弘恵、解説の柿谷曜一朗氏、槙野智章氏が顔をそろえた。竹内は熱く意気込みを語り、日本のスタジオとのやりとりでは「前日の番