愛犬と一緒に旅行を楽しめるイベント「わんわんエクスプレス」が開催されました。ケージを持った人たちが、新幹線に続々と乗り込んでいきます。【映像】新幹線内で過ごす犬の様子（実際の映像）20日東海道新幹線「のぞみ」で愛犬と一緒に旅行を楽しめる「わんわんエクスプレス」が開かれ、乗客22人と犬などのペット13匹が参加しました。通常、ペットと新幹線に乗る際、ケージに入れ足元に置く必要がありますが、イベントでは