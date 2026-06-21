誰もが経験するささくれが、悪化すれば指の切断にまで至ることがあると、太田さんは身をもって知りました。きっかけは『爪周囲炎』という感染症です。手でむしったささくれから菌が入り、右手の中指がパンパンに腫れて激痛に襲われました。針で膿を押し出す処置を受け、右手がまったく使えない日々を送ります。幸い完治しましたが、ささくれを甘く見た自分を後悔したといいます。その経験を、太田さんに伺いました。 ※本記事は