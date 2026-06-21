2年前の健康診断で再検査を指摘されていたにもかかわらず、「自分が病気になるわけがない」と放置してしまっていた――。2019年7月、胃痛と嚥下（えんげ）時の違和感をきっかけにクリニックを受診した華子さん（仮称）は、紹介先の大学病院で胃がん・乳がんの同時診断を受けました。胃の3分の1～3分の2を切除する大手術の後には脳脊髄液減少症（脳や脊髄を包む液体が漏れることで頭痛・めまいなどが生じる疾患）と