FIFAワールドカップ2026・グループE第2節が20日に行われ、エクアドル代表とキュラソー代表が対戦した。2大会連続、5度目のW杯出場となるエクアドル代表と、初のW杯出場を果たしたキュラソー代表が激突。なお、エクアドル代表は初戦でコートジボワール代表に0−1で、キュラソー代表もドイツ代表に1−7でそれぞれ敗れてこの試合を迎えている。試合はエクアドル代表がボール保持して何度もゴール前に迫る展開となったものの、最