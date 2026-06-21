開催：2026.6.21 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 1 - 8 [ガーディアンズ] MLBの試合が21日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとガーディアンズが対戦した。 アストロズの先発投手はスペンサー・アリゲッティ、対するガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨで試合は開始した。 1回表、1番 トラビス・バザナ 初球を打って右中間スタンドへのホー